Выплата за сверхурочную работу увеличилась в России

Выплаты за сверхурочную работу в РФ стали рассчитывать по-новому с 1 сентября

В России с 1 сентября выступил в силу закон, который внес поправки в статью 152 Трудового кодекса, регламентирующую порядок оплаты сверхурочных работ. Поправки внесли в целях увеличения заработка работников, которым приходится работать сверхурочно.

Теперь работодатели для расчета выплаты за сверхурочную работу будут учитывать стимулирующие и компенсационные выплаты. С 1 сентября первые два часа сверхурочной работы оплатят в полуторном размере, а следующие часы — в двойном размере.

Ранее размер оплаты высчитывали по среднему заработку сотрудника, куда включали премии и оклад. Теперь для расчета учтут и другие выплаты. При этом у работника останется право взять за сверхурочную работу дополнительный отгул.

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