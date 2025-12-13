Выпавший в Москве и Подмосковье снег не сохранится до Нового года

В Москве и Подмосковье снова появился небольшой снежный покров. Мокрый снег и снег прошли в регионе в пятницу и в ночь на субботу — это уже пятый случай с начала холодного сезона, когда земля ненадолго побелела. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

В Москве высота снега составила около двух сантиметров, что значительно ниже климатической нормы. В других районах столицы и в Новой Москве снежный покров достигает трех сантиметров. В Подмосковье в основном выпало от одного до трех сантиметров снега, больше всего — в Кашире, где его высота дошла до шести сантиметров.

Синоптики отметили, что этот снег не задержится надолго. В ближайшие дни ожидается малоснежный морозный период, который не увеличит высоту покрова, а затем в регион вернется оттепель, и снег постепенно растает.

На трассе Пенза — Тамбов в условиях резкого ухудшения погоды столкнулись около 25 машин. ДТП произошло на фоне сильной метели, из-за которой проезжую часть быстро замело.