Вылет пассажиров Air India в Сан-Франциско из Красноярска состоится в пятницу

Пассажиры Air India вылетят в Сан-Франциско из Красноярска 19 июля

Резервный борт авиакомпании Air India прибудет за пассажирами рейса в Красноярск в пятницу, 19 июля, после чего вылетит в Сан-Франциско. Об этом сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

Прибытие самолета ожидается в 20:15 по местному времени, вылет в Сан-Франциско — около 22.00. В настоящее время экипаж самолета разместили в гостиницах воздушной гавани.

Пассажиры рейса находятся в зале вылета международных воздушных линий, им предоставили напитки и питание. Службы аэропорта стараются обеспечить комфортные условия ожидания отправки.

«Службы аэропорта организовали доставку большого объема воды, фруктов, готовится горячий обед», — сообщили в пресс-службе.

Пассажирам доставили около 120 вегетарианских ланч-боксов, так как почти половина из них не употребляет мясо, отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций Красноярского аэропорта Дмитрий Тронин.

В четверг экипаж самолета Boeing 777 рейса Дели — Сан-Франциско на высоте порядка 11 километров зафиксировал срабатывание датчиков пожара в багажном отсеке и экстренно приземлился в Красноярске. Специалисты признаков задымления или пожара не выявили.