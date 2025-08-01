«Выкинули, как щенка». Бегавший за машиной сына Кадырова экс-депутат заявил о несправедливости

Бывший депутат из Смоленска Максим Баранов, бегавший во время марш-броска на краповый билет за машиной Адама Кадырова, назвал себя жертвой несправедливости. Жалобу он опубликовал в Telegram-канале .

«Меня, как участника СВО, подвинули. Выкинули, как щенка», — заявил экс-депутат.

Баранов добавил, что в связи с эти решил выйти из партии «Единая Россия» и Общественной палаты.

По его словам, один из руководителей партии, чье имя он не стал раскрывать, не поддержал его как участника спецоперации и подвинул как депутата Смоленского горсовета. Этот политик якобы продвигает только выгодных ему кандидатов, которые только и могут потом, что «ходить и пиариться за чужой счет к волонтерам».

Баранов добавил, что не станет замалчивать эту историю. Он сообщит об этом президенту России Владимиру Путину.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором заявил, что россиян не сломать, какие бы планы враги не строили.