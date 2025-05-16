«Выиграл здравый смысл». Историк оценил итоги переговоров в Стамбуле

От встречи делегаций России и Украины в Стамбуле выиграл здравый смысл. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал почетный доктор Института истории имени Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент РГСУ Олег Кузнецов.

«Лично я вижу большой прогресс в самом факте переговоров между сторонами конфликта. Если говорить, кто от встречи в Стамбуле выиграл больше, то я отвечу, что здравый смысл», — отметил историк.

Плюсом можно считать, что Киев сделал шаг навстречу Москве, хоть и не по своей воле, добавил эксперт. Также Кузнецов указал на важный момент договора об обмене пленными, что необходимо простым людям. После этого конфликт перешел на другой уровень, что также означает торжество здравого смысла, заявил историк. Переговоры также выбили из рук аргументы у противников России, настаивающих на введении нового санкционного пакета.

Историк, тем не менее, призвал не впадать в состояние «прекраснодушия и эйфории». У прямых переговоров России и Украины много противников, которые предпримут усилия, чтобы «заморозить первые дуновения теплого ветра».

На фоне российско-украинских переговоров Британия сделала заявление, что необходимо оказать давление на Россию, если она не согласится на прекращение огня.