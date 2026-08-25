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    Выходной день 1 сентября. Россиянам объяснили, как отпроситься на линейку

    Депутат Бессараб: родители по договоренности могут взять выходной 1 сентября

    Фото: РИА «Новости»

    Российское законодательство не предусматривает дополнительный выходной день для родителей школьников 1 сентября, но они могут взять его по согласованию с руководством. Об этом сообщила Life.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

    Введение выходного дня, по ее словам, могло бы повлиять на бесперебойную работу многих служб. Бессараб сообщила, что в России примерно полтора миллиона первоклассников, среди их родителей могут быть машинисты электропоезда или водители троллейбуса.

    Решением может стать выходной в счет отпуска. Депутат сообщила, что некоторые компании прописывают такую возможность в договоре.

    «Нужно договариваться заблаговременно, и поскольку это не является обязательным, то именно на условиях дополнительного соглашения или отпуска», — сказала она.

    Ранее юрист Чирикова сообщила, что 1 сентября можно также оформить отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам. Возможен также отгул в счет отработанного времени.