Выходной день 1 сентября. Россиянам объяснили, как отпроситься на линейку

Российское законодательство не предусматривает дополнительный выходной день для родителей школьников 1 сентября, но они могут взять его по согласованию с руководством. Об этом сообщила Life.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Введение выходного дня, по ее словам, могло бы повлиять на бесперебойную работу многих служб. Бессараб сообщила, что в России примерно полтора миллиона первоклассников, среди их родителей могут быть машинисты электропоезда или водители троллейбуса.

Решением может стать выходной в счет отпуска. Депутат сообщила, что некоторые компании прописывают такую возможность в договоре.

«Нужно договариваться заблаговременно, и поскольку это не является обязательным, то именно на условиях дополнительного соглашения или отпуска», — сказала она.

Ранее юрист Чирикова сообщила, что 1 сентября можно также оформить отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам. Возможен также отгул в счет отработанного времени.