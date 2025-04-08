Выгорание и хронический стресс. Как часто россияне думают об увольнении

Life: почти 53% россиян задумываются об увольнении раз в год

Большая часть россиян задумывается об увольнении раз в год, причем чаще всего такой вариант рассматривают рядовые сотрудники, а не руководители. Об этом со ссылкой на результаты исследования HR-холдинг Ventra сообщил Life .

Опрос провели среди более чем 1400 человек. Среди них были сотрудники разного ранга — от младших специалистов до топ-менеджмента.

«Большинство опрошенных (49%) взвешенно подходят к решению об уходе с работы, а чуть меньше трети (29%) склонны к эмоциональному увольнению. 87% из тех, кто может поддаться эмоциям, — младшие специалисты или работники среднего звена», — рассказали в холдинге.

Исследование показало, что основная причина мыслей об увольнении (32%) — выгорание и хронический стресс. В тройку лидирующих поводов для ухода из компании также вошли отказ в повышении заработной платы (26%) и невозможность карьерного роста (22%).

Также сотрудники решаются на этот шаг из-за отсутствия признания со стороны коллег и руководителей (21%) и сложностей в поиске баланса между работой и личной жизнью (18%).

Кроме того, специалисты выяснили, что около 60% респондентов были бы готовы уволиться, если бы обладали полной финансовой свободой. В таком случае 31% сотрудников заявили о готовности уйти в никуда, а 29% — о переходе в другую компанию.