Доцент Балынин рассказал, что больничный назначается и после увольнения

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru объяснил механизм расчета выплат по больничному листу в случае увольнения сотрудника в течение месяца.

Он напомнил, что больничные пособия предоставляются в рамках обязательного социального страхования и назначаются не только действующим работникам, но и уволившимся в течение 30 дней, написали «Известия».

Компенсация в таких случаях рассчитывается как 60% от среднедневного заработка за предшествующие два года. Первые три дня оплачивает работодатель, а последующие дни компенсируются Социальным фондом России.