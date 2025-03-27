Доцент Балынин рассказал, что больничный назначается и после увольнения

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru объяснил механизм расчета выплат по больничному листу в случае увольнения сотрудника в течение месяца.
Он напомнил, что больничные пособия предоставляются в рамках обязательного социального страхования и назначаются не только действующим работникам, но и уволившимся в течение 30 дней, написали «Известия».
Компенсация в таких случаях рассчитывается как 60% от среднедневного заработка за предшествующие два года. Первые три дня оплачивает работодатель, а последующие дни компенсируются Социальным фондом России.
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