Эксперт по недвижимости Шавнев: чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет

Кредиты по семейной ипотеке в основном оформляют россияне в возрасте около 35 лет. Большинство всех выдач по госпрограмме приходится на семьи с двумя детьми, сообщил эксперт по недвижимости Евгений Шавнев в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, чаще всего соотечественники покупают двухкомнатные квартиры в среднем за семь миллионов рублей. Средний доход на семью, которая берет госкредит, составляет около 100 тысяч рублей. В крупных городах он может превышать 150 тысяч рублей.

Для 87% россиян важно, чтобы у каждого члена семьи была своя комната метражом не менее 12 квадратных метров, отметил Шавнев.