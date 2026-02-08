Выглядят моложе зумеров. Ученые объяснили феномен нестареющих миллениалов

Миллениалы зачастую выглядят моложе зумеров благодаря здоровому образу жизни и развитию косметологии. Об этом RT рассказала профпатолог КДЦ РУДН Мария Сметанина.

По ее словам, пока нет научных подтверждений того, что население молодеет в глобальном масштабе. Специалист обратила внимание, что люди стали выглядеть лучше благодаря доступности и эффективности омолаживающих процедур.

«Развитие медицины в целом, а также пластической хирургии и косметологии позволяет пациентам дольше сохранять молодость кожи и здоровье организма», — подчеркнула она.

Сметанина добавила, что в наше время появилось гораздо больше возможностей для занятий спортом и правильного питания. Также стоит учитывать психологический фактор — если человек чувствует себя молодым, окружающие тоже начинают воспринимать его именно так.

Ранее нейробиологи назвали зумеров поколением с низкими когнитивными способностями. У родившихся после 1997 года людей нашли снижение памяти и внимания.