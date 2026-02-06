Зумеры оказались тупее миллениалов и стали первым поглупевшим поколением в истории
Daily Mail: зумеры стали первым поглупевшим поколением в истории
Зумеры стали первым за всю историю наблюдений поколением с низкими когнитивными способностями. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на нейробиолога Джареда Куни Хорвата.
По его данным, у родившихся с 1997 года наблюдается снижение памяти, внимания, навыков чтения и математики, способности к решению задач и IQ. Ученый связал это с ростом использования цифровых технологий в обучении.
Массовое внедрение технологий совпало со снижением когнитивных показателей примерно с 2010 года.
«Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран», — подчеркнул специалист.
Такой формат противоречит естественным биологическим механизмам восприятия информации человеком, так как он эволюционно приспособлен к личному общению и глубокому анализу.
