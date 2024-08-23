В Сети растиражировали историю о том, что разводящийся житель Москвы якобы подлил супруге средство для чистки труб в косметику. Женщина рассказала 360.ru, что информация не соответствует действительности.

«Написала заявление в полицию о том, что это наговор. Вообще никто ничего не подмешивал. Не знаю, что эта за выдуманная история, кем она выдумана?» — возмутилась девушка.

Она рассказала, что к ней приезжали телевизионщики с разных каналов, убедились, что все в порядке, извинились и уехали. Однако почему-то опровержение не выпустили.

«Написала авторам новости, это же неправда, вы же приезжали ко мне. Я не знаю, как сделать еще — у меня волосы дыбом! Они не отвечают», — посетовала москвичка.

Она пояснила, что супруг действительно возил ее к медикам, но совсем по другому поводу.

«Обращалась в Боткинскую больницу просто из-за раздражения глаз. Мне прописали тетрациклиновую мазь на четыре дня и отправили домой», — уточнила она.

Женщина добавила, что врачи диагностировали ей аллергическую реакцию, предположительно, на тушь. Никаких ожогов у нее нет.

Собеседница 360.ru отметила, что в этой ситуации будет разбираться участковый.

Ранее в Интернете появилась новость о мэре Дербента, который якобы подарил квартиру призеру Олимпиады Даурену Куруглиеву, выступавшему за сборную Греции. Как выяснилось, недвижимость борцу презентовал меценат.