«Выдуманная история». Москвичка — о новости про мужа, «подлившего» ей химию в косметику
Жительница Москвы назвала выдумкой историю о подлитом мужем химикате в косметику
В Сети растиражировали историю о том, что разводящийся житель Москвы якобы подлил супруге средство для чистки труб в косметику. Женщина рассказала 360.ru, что информация не соответствует действительности.
«Написала заявление в полицию о том, что это наговор. Вообще никто ничего не подмешивал. Не знаю, что эта за выдуманная история, кем она выдумана?» — возмутилась девушка.
Она рассказала, что к ней приезжали телевизионщики с разных каналов, убедились, что все в порядке, извинились и уехали. Однако почему-то опровержение не выпустили.
«Написала авторам новости, это же неправда, вы же приезжали ко мне. Я не знаю, как сделать еще — у меня волосы дыбом! Они не отвечают», — посетовала москвичка.
Она пояснила, что супруг действительно возил ее к медикам, но совсем по другому поводу.
«Обращалась в Боткинскую больницу просто из-за раздражения глаз. Мне прописали тетрациклиновую мазь на четыре дня и отправили домой», — уточнила она.
Женщина добавила, что врачи диагностировали ей аллергическую реакцию, предположительно, на тушь. Никаких ожогов у нее нет.
Собеседница 360.ru отметила, что в этой ситуации будет разбираться участковый.
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