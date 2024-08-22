Фейк: мэр Дербента подарил квартиру призеру Олимпиады, выступавшему за сборную Греции

В СМИ появилась информация, что борцу из Дагестана Даурену Куруглиеву за выигранную бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в составе сборной Греции якобы подарили квартиру за счет бюджетных средств. Эти сведения оказались ложными.

Фейк

В Сети появились данные, что мэр Дербента Ахмед Кулиев якобы поощрил борца из Дагестана Даурена Куруглиева, выступившего в составе сборной Греции и завоевавшего бронзовую медаль, квартирой за счет бюджетных средств. Депутат Госдумы России Виталий Милонов призвал Генпрокуратуру провести проверку после информации о якобы подаренной спортсмену, выступавшему даже не за Россию, недвижимости за счет государства.

Правда

В мэрии Дербента объяснили, что квартиру Куруглиеву презентовал меценат. Сертификат на жилье предоставила компания EFFECT development, бюджетные деньги на это не выделяли. В администрации города подчеркнули, что Даурен Куруглиев стал первым в истории Дербента призером Олимпийских игр.

ОКР не поощрял спортсменов, выступивших на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, поскольку по правилам МОК их за это могут лишить справедливо завоеванных наград.

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