Выбрасывающим мусор мимо урны пригрозили крупным штрафом

За мусор, выброшенный мимо урны, можно получить штраф до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч. Об этом рассказал News.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он добавил, что если мусор навредил людям или окружающей среде, то штраф может быть еще выше.

«А организация несанкционированной свалки может привести даже к уголовной ответственности», — подчеркнул Бондарь.

По его словам, протокол могут составить полиция, природоохранные органы или муниципальные инспекторы.

Ранее жители ЖК «Люблинский парк» в Москве пожаловались на горы мусора. По их словам, управляющая компания утверждает, что количество контейнеров соответствует нормативам, в то время как все вокруг завалено отходами. Ситуация только усугубляется по мере заселения корпусов.