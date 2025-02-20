Выбор фамилии при вступлении в брак предложили упростить

Депутат Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, упрощающий смену фамилии при вступлении в брак. Документ есть в распоряжении 360.ru.

В своем Telegram-канале Горячева рассказала, что сама готовится к свадьбе и столкнулась с неожиданной проблемой. Она хочет добавить к девичьей фамилию мужа и сделать двойную, а ее будущий супруг — оставить свою. Однако в ЗАГСе ей сообщили, что это нельзя оформить сразу — нужно сначала расписаться, а затем отдельно поменять документы.

Новый документ вносит поправки в статью 32 Семейного кодекса и предлагает уменьшить количество бюрократии при узаконивании отношений.

«Это не про фамилии. Это про право на удобство и уважение к выбору людей», — подчеркнула депутат.

Сейчас те, кто женится, могут либо сохранить свои добрачные фамилии, либо взять одну общую, либо оба оформить двойную.

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