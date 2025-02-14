Психолог Булгакова: привлекательным россиянкам стало сложнее выйти замуж

Из-за изменения социальных норм и улучшения качества жизни многим привлекательным россиянкам стало сложнее найти партнера. Такое мнение высказала психолог Екатерина Булгакова в беседе с News.ru .

По ее словам, современный образ жизни стал настолько комфортным, что брак перестал восприниматься как обязательный этап. Все больше людей отдают предпочтение карьере, путешествиям и личной свободе до принятия семейных обязательств.

«Изменение стандартов привлекательности, статусности позволяет женщинам чувствовать себя уверенно и независимо от наличия пары. А для кого-то семья — это родители и животные», — отметила эксперт.

Она также добавила, что люди стали более сознательны в выборе второй половинки, стремясь к отношениям, построенным на доверии, взаимоуважении и общих интересах.