Ввоз мандаринов из Абхазии в Россию возобновили

В субботу, 7 декабря, перевозку мандаринов из Абхазии в Россию возобновили. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа, его слова привело РИА «Новости» .

Джопуа отметил, что вероятен более тщательный досмотр, но скопления транспорта на границе больше не будет.

«Для производителей и перевозчиков каждый день простоя обходится очень дорого. Хотелось бы, чтобы ничего людям не мешало и они реализовали свою продукцию», — сказал министр.

Днем ранее на государственной границе начались проблемы с вывозом мандаринов из Абхазии из-за обнаружения насекомого трипса, что привело к задержке транспорта с грузом.

Исполняющий обязанности премьера республики Валерий Бганба заявлял, что ввоз мандаринов из Абхазии в Россию приостановили санитарные службы.