Ввоз мандаринов из Абхазии в Россию возобновили
Перевозку цитрусовых возобновили на абхазо-российской границе
В субботу, 7 декабря, перевозку мандаринов из Абхазии в Россию возобновили. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа, его слова привело РИА «Новости».
Джопуа отметил, что вероятен более тщательный досмотр, но скопления транспорта на границе больше не будет.
«Для производителей и перевозчиков каждый день простоя обходится очень дорого. Хотелось бы, чтобы ничего людям не мешало и они реализовали свою продукцию», — сказал министр.
Днем ранее на государственной границе начались проблемы с вывозом мандаринов из Абхазии из-за обнаружения насекомого трипса, что привело к задержке транспорта с грузом.
Исполняющий обязанности премьера республики Валерий Бганба заявлял, что ввоз мандаринов из Абхазии в Россию приостановили санитарные службы.