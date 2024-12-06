Абхазия заявила о запрете на ввоз мандаринов в Россию

Россельхознадзор опроверг сообщения о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Россия ввела запрет на поставки мандаринов из Абхазии. Об этом «Интерфаксу» сообщил и. о. премьера республики Валерий Бганба.

«Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», — сказал он.

По словам Бганбы, «абхазские санитарные службы опровергли нахождение вредоносной мушки в фруктах». Он отметил, что подобное решение негативно скажется на благосостоянии граждан Абхазии, чьи доходы напрямую зависят от продажи цитрусовых.

Россельхознадзор, комментируя заявление абхазского премьера в беседе с РИА «Новости», опроверг заявление о запрете ввоза мандаринов. В ведомстве отметили, что «данная информация не соответствует действительности».

Россиян предупредили о возможной нехватке мандаринов в России предстоящей зимой еще в ноябре. Такую ситуацию связали с неурожаем в Турции. Также сообщалось, что в Абхазии фермеры в 2024 году предрекли пик урожайности цитрусовых за последние 10 лет.