Введение штрафов за сокрытие номеров на машинах поддержали в правительстве | 360°

Общество 13 мая 2024, 14:18 Введение штрафов за сокрытие номеров на машинах поддержали в правительстве Правкомиссия поддержала проект закона о штрафах за сокрытие номеров на авто РИА «Новости»

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала введение штрафов за сокрытие номеров на автомобилях. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Документ предполагает наказание за управление машинами, на номерах которых есть что-либо, препятствующее их идентификации.

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«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», — сообщил источник.

По его данным, проект отзыва по документу включили в повестку заседания правительственной комиссии. Документ также предусматривает введение административной ответственности за повторное управление машиной без государственных номеров.

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