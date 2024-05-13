Кабмин поддержал увеличение страхового возмещения ОСАГО | 360°

13 мая 2024, 13:32
Кабмин поддержал увеличение страхового возмещения ОСАГО
Правительство поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО
Российское правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по ОСАГО. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».
Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди».
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«Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству», — написали в заключении правительства.
Реализация проекта закона должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к информации, связанной с наступлением страхового случая.
Ранее сообщалось, что пострадавших в аварии могут попросить внести доплату за ремонт машины даже при наличии полиса ОСАГО. Это произойдет, если в ДТП виноваты обе стороны.
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