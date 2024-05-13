Кабмин поддержал увеличение страхового возмещения ОСАГО | 360°

Деньги 13 мая 2024, 13:32 Кабмин поддержал увеличение страхового возмещения ОСАГО Правительство поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО РИА «Новости»

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Российское правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по ОСАГО. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди».

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«Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству», — написали в заключении правительства.

Реализация проекта закона должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к информации, связанной с наступлением страхового случая.

Ранее сообщалось, что пострадавших в аварии могут попросить внести доплату за ремонт машины даже при наличии полиса ОСАГО. Это произойдет, если в ДТП виноваты обе стороны.