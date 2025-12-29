Запустивший медиаресурс с материалами российских СМИ-иностранных агентов частный американский вуз The George Washington University признали нежелательным в России. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в университете также работает аналитический центр, проводящий исследования о российской политике и экономике.

Кроме того, его использовали в качестве площадки для выступления сторонников антироссийских взглядов, критикующих проведение специальной военной операции.

Университет также предоставлял финансирование журналистам иностранных изданий, работавших в России, и спонсировал иностранных агентов.

На минувшей неделе Генеральная прокуратура признала нежелательными три неправительственные польские организации: Фонд имени Казимира Пулавского (Casimir Pulaski Foundation), фонд «Свобода и демократия» (Fundacja Wolnosc i Demokracja) и Фонд имени Стефана Батория (Fundacja im. Stefana Batorego).

В ведомстве заявили, что все три организации разрабатывали стратегии по военному и экономическому сдерживанию России, помогали Украине, а также искажали роль Советского Союза в истории Второй мировой войны.