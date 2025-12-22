Генеральная прокуратура запретила работу трех организаций, которые действовали под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура внесла в список запрещенных организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Стефана Баторего. По ее данным, они реализовывали враждебную политику по отношению к России.

Структуры разрабатывали стратегии по военному и экономическому сдерживанию страны, по ведению информационной войны и расширению антироссийских санкций. Также организации осуществляли проекты по оказанию консультативной и практической помощи киевскому режиму и расширению НАТО на Восток.

Прокуратура добавила, что запрещенные структуры вели целенаправленную политику по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время.

Ранее в России признали нежелательной деятельность телекомпании Deutsche Welle*. Ее запретили после обращения депутата Василия Пискарева, который заподозрил немецких журналистов в антироссийских медийных акциях.