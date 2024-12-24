ВЦИОМ: уровень доверия к ИИ среди россиян составляет всего 52%

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 94% опрошенных жителей России знают об искусственном интеллекте и его возможностях, в то время как только 6% впервые услышали о нем в ходе опроса. Об этом написал сайт kp.ru .

Среди тех, кто знаком с технологиями искусственного интеллекта, преобладают молодые люди и представители старшего поколения (91–96%). Несмотря на это, уровень доверия к ИИ среди опрошенных составляет всего 52%.

Россияне считают, что нейронные сети могут выполнять потенциально опасные для человека задачи (34%), значительно упрощать и улучшать повседневные процессы (33%) и действовать быстрее, чем человек (22%).

Тем не менее, 38% респондентов обеспокоены возможностью ошибок и потери контроля над ИИ, а 23% считают, что технологии ИИ могут использоваться в корыстных интересах.