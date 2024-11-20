ВЦИОМ: более 40% россиян поддержали усиление роли ИИ в медицине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к внедрению искусственного интеллекта в отечественную медицину. Результаты соответствующего опроса опубликовал сайт KP.RU.
Так, 43% респондентов поддержали усиление роли ИИ в данной сфере. По их мнению, такие меры улучшат качество медицины и оптимизации процессов. В прошлом году за такие изменения выступали 40%.
Еще 27% опрошенных усомнились в успехах использования технологии в указанной отрасли. А вот 12% заявили, что излишняя цифровизация принесет вред пациентам. Специалисты зафиксировали снижение числа скептиков в обеих категориях.
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