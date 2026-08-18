ВЦИОМ: 70% россиян считают важным систематически обновлять свои знания и навыки

Опрос, проведенный аналитическим центром ВЦИОМ, показал, что большая часть россиян осознает необходимость постоянного повышения квалификации. Об этом пишет MK.RU .

Согласно результатам, 70% опрошенных считают важным систематически обновлять свои знания и навыки. Более трети из них (37%) считают, что обучение необходимо проходить каждый год.

За последние 12 месяцев почти каждый третий участник исследования (31%) уже прошел какие-либо курсы или программы, преимущественно связанные с профессиональной деятельностью. Самыми востребованными оказались практические умения, особенно в области цифровых компетенций, включая программирование и работу с искусственным интеллектом. Гибкие навыки, такие как управление и личностный рост, упоминались реже.

Планы на дальнейшее образование есть у 42% опрошенных, при этом большая часть из них планирует начать учебу в ближайший год. Остальные 58% пока не строят таких прогнозов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 2 августа 2026 года среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.