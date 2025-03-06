ВЦИОМ: 61% россиян назвали День Победы самым важным праздником

В офисе ВЦИОМа прошел круглый стол на тему «Что делает праздник праздником?», организованный АНО «Кантата» и ВЦИОМом. Так, самым значимым праздником для 61% респондентов стал День Победы. Об этом написал «ФедералПресс» .

На втором месте оказался Новый год (58%), а третье место досталось Пасхе (29%).

В список важных праздников вошли также 8 Марта (24%), Рождество (18%), 23 февраля (13%) и 1 мая (10%). Из государственных праздников 7% назвали важным День России, а 5% — День народного единства.

Заместитель министра культуры России Сергей Першин, ставший участником круглого стола, уточнил, что планируется разработать единый подход к празднованию перечисленных событий. Этот подход включает определение ключевых мероприятий, смыслов и традиций, связанных с каждым праздником. Для реализации данной цели запланированы стратегические сессии на крупных образовательных платформах страны.