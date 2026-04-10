ВЦИОМ: 57% опрошенных россиян помнят дату полета Гагарина в космос

Эпоха освоения космоса оставила заметный след в истории XX века. Важнейшим событием этого периода стал полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Значимую дату помнят лишь 57% опрошенных россиян, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

По данным аналитиков, в 2006 году соответствующими знаниями обладали 73% респондентов.

«Если старшие поколения могут похвастаться хорошим знанием вопроса, для них это часть прожитого времени, то чем моложе россияне, тем чаще они не могут вспомнить или не знают, когда первый человек полетел в космос», — отметили эксперты.

Опрос также показал, что интерес к космосу вырос в полтора раза за два десятилетия: сегодня почти каждый третий мечтает о полете. Чаще всего о космосе грезят молодежь, мужчины и жители мегаполисов.