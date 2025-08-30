Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвердили в России

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что заболевшие — члены одной семьи, они вместе отдыхали на Шри-Ланке. У пациентов зафиксировали повышенную температуру тела.

Также специалисты Роспотребнадзора проводят исследование биологического материала третьего пациента с повышенной температурой.

Риск распространения лихорадки чикунгунья в России полностью отсутствует, подчеркнули в пресс-службе. Заболевание передается лишь через укусы насекомых, а не от человека к человеку. Количество комаров-переносчиков в России на данный момент не представляет эпидемиологической опасности.

Симптомы лихорадки чикунгунья — сильная головная боль, сыпь по телу, боль в спине, мышцах и суставах, тошнота и рвота, уточняли в Роспотребнадзоре.