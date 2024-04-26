Второй пилот севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» заявил, что пока не работает | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 17:44 Второй пилот севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» заявил, что пока не работает Второй пилот севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»: пока не работаю РИА «Новости»

Читать 360 в

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», севшего в пшеничном поле под Новосибирском, заявил 360.ru, что в настоящее время нигде не работает. Ранее в Сети появились данные, что Эдуард Семенов вынужден подрабатывать таксистом и грузчиком из-за того, что авиакомпания отправила его в отпуск без содержания.

«Пока не работаю», — коротко сказал мужчина в ответ на вопрос о том, чем занимается в настоящее время.

Реклама

Данные о том, что пилот подрабатывает грузчиком и таксистом, опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на его супругу.

«Выживать как-то надо. Без официального трудоустройства так приходится перебиваться, подвернувшимися заработками. Его ведь „Уральские авиалинии“ и не увольняют, и работать не дают», — указала женщина, отметив, что комиссия закончила расследование еще 4 апреля.

В авиакомпании агентству эту ситуацию комментировать не стали.

Ранее пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, в беседе с 360. ru косвенно опроверг сообщения в СМИ о том, что он якобы уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию.

«Я не знаю, откуда эта информация. Извините, я не могу говорить», — сказал Белов.