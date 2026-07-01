Второй этап любительского велопроекта Tour de Russie стартует в Ленобласти

5 июля у курорта «Игора» на трассе «Сортавала» начнется второй этап нового любительского велопроекта Tour de Russie. Об этом Piter.TV сообщили организаторы.

Заезд пройдет на Карельском перешейке — вблизи реки Вуоксы и Суходольского озера. Маршрут включает круг протяженностью около 30 километров с перепадом высот. Участникам предстоит преодолеть от 450 до почти 1000 метров набора высоты.

Организаторы подчеркнули, что Tour de Russie — это исключительно любительский проект. На старт не допускаются профессиональные спортсмены с действующими контрактами и разрядами. Это дает шанс обычным велосипедистам — офисным сотрудникам, родителям, студентам — побороться за победу.

Для участников старше 18 лет подготовлены три дистанции: INTRO TOUR (25 километров), MEDIAN TOUR (45 километров) и GRAND TOUR (86 километров). Ожидается более 500 участников — клубные и корпоративные команды, а также велосипедисты-индивидуалы.

Организаторы отметили, что специально оборудованных мест для зрителей не будет, но прийти посмотреть не запрещено. Однако мероприятие будет проводиться без зрителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из соображений безопасности.

Tour de Russie отталкивается от исторической даты — 1895 года, когда в России прошла первая в мире многодневная велогонка Петербург — Москва. Третий этап запланирован на 16 августа в Царском Селе. В 2027 году организаторы планируют расширить географию проекта.