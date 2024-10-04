Второе отделение МФЦ открылось в Стаханове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области, взявшей шефство над городом.

Объект находится в центре Стаханова. Ремонт помещения занял около полугода, выполняла его подрядная организация из Ростова-на-Дону. Во время реконструкции фронт работ увеличился вдвое, в частности, пришлось менять планировку. Приняли объект специалисты Фонда капитального ремонта Омской области.

Новый МФЦ удалось приспособить и для обслуживания маломобильных граждан. Санузел для инвалидов выполнили по отдельному проекту.

Несколько решений приняли из-за специфики региона. На окнах появились рольставни для защиты от обстрелов, а в подвале установили резервуары для воды и насосную станцию для автономной работы до трех дней.

Облагородили и прилегающую территорию, превратив ее, по выражению местных жителей, в «стахановский Арбат».

Накануне первый МФЦ открыли в Куйбышевском округе Запорожской области. Теперь местным жителям, чтобы решить вопросы с документами, больше не нужно ездить за 100 километров в Бердянск.