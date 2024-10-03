Первый МФЦ открыли в Куйбышевском округе Запорожской области
В Куйбышевском округе Запорожской области открыли первый многофункциональный центр. Помощь оказала Марий Эл, взявшая над округом шефство. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
За два месяца специалисты отремонтировали пустующее здание, обновив фасад, проведя электричество и инженерные коммуникации, а также сделав новую внутреннюю отделку.
Теперь жители округа смогут решать проблемы с документами и получать другие госуслуги рядом с домом, не отправляясь за 100 километров в Бердянск.
Руководитель региональной сети МФЦ Евгения Володина поблагодарила строителей за быструю и качественную работу. На открытие приехал и представитель Марий Эл Денис Игнатович.
В мае первый центр открыли в Михайловском районе области. Тогда поддержку региону оказал Дагестан.
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