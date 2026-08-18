Вторник в Москве будет теплым, но с дождем

Синоптик Позднякова: во вторник в Москве пройдут кратковременные дожди

Днем во вторник москвичей ожидает температура воздуха до +24 градусов и кратковременные дожди, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ночью ожидается переменная облачность и без осадков, днем может пройти кратковременный дождь. Ветер будет южный со скоростью 5-10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.

По ее словам, столица находится на периферии циклона, нависшего над на северо-западом европейской части России.

Минимальная температура 18 августа в Москве составит +13...+15 градусов, в Подмосковье — +12...+17. Днем воздух прогреется в столице до +22...+24 градусов, в области — до +21...+26. Это чуть выше климатической нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в сентябре москвичей ожидают резкие скачки температуры. По его словам, погода будет меняться буквально на глазах.