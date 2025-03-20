ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентных пункта, теперь минимальная ставка — 27,8% при первоначальном взносе от 50%. Об этом со ссылкой на представителей финансовой организации сообщил РБК .

В банке отметили, что для зарплатных клиентов предлагают ипотечные кредиты от 28,4% годовых при взносе 30-50%. Самые выгодные условия получат те заемщики, которые оформят комплексное страхование и подтвердят доход.

«Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно», — объяснил глава управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он отметил, что пока динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Это связано с сигналами ЦБ о вероятном сохранении высокой ключевой ставки.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил ввести в России государственную пожизненную ренту для пенсионеров, выплачивающих ипотеку. В таком случае, государство будет гасить долг и оставаться собственником после смерти заемщика.