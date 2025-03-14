Пожизненную ренту для пенсионеров-ипотечников предложили ввести в России

Рябоконь пояснил, что многие люди старше 40 лет берут ипотеку, а средний срок займа составляет 25 лет. Случается так, что заемщик теряет работу или уходит на пенсию и уже не может выплачивать кредит. Депутат отметил, что по данным Социального фонда России, средний размер пенсии в 2025 году составит 24,1 тысячи рублей, а медианный размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту в 2024 году превысил 34 тысячи рублей, сообщило радио Sputnik.

Массовый дефолт ипотечных заемщиков пенсионного возраста может создать социальное напряжение и подорвать стабильность банковской системы, а также создать дополнительную нагрузку на региональные системы соцподдержки, считает Рябоконь. Чтобы предотвратить такую ситуацию, можно ввести государственную пожизненную ренту. В этом случае государство будет гасить остаток долга и становиться собственником жилья после смерти заемщика, а пенсионеры получат право проживать в нем и получать от государства ежемесячный платеж.