ВТБ назвал самые распространенные схемы инвестиционного мошенничества

Самыми распространенными схемами в сфере инвестиций за последний год стали установка программ для удаленного доступа для якобы консультации, мошенническое восстановление потерянных активов и фейковые инвестиционные платформы. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

За последний год количество обращений клиентов по мошенничеству в инвестиционной сфере возросло на треть. Злоумышленники чаще всего создают инвестиционные платформы, которые копируют реально существующие финансовые организации.

Под предлогом помощи в инвестициях или в установке «аналитического софта» мошенники предлагают жертвам программы для удаленного доступа. Затем они получают доступ к личным счетам граждан.

Схема «Восстановление активов» в основном нацелена на уже ставших жертвами мошенников. Аферисты представляются им сотрудниками юридических фирм или государственных органов, обещая помощь в «возвращении» утраченных средств за предоплату.

Ранее россиянам посоветовали регулярно проверять выписки по счетам для защиты сбережений от мошенников.