Эксперт «Сравни» Блисс посоветовал регулярно проверять выписки по счетам для защиты сбережений от мошенников

Мошенники зачастую представляются сотрудниками банков или государственных учреждений для того, чтобы получить персональные данные или сведения о счетах. Стоит помнить, что работники организаций никогда не будут убеждать клиента перевести деньги на другие счета. Об этом рассказал руководитель по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в интервью RT.