Эксперт «Сравни» Блисс посоветовал регулярно проверять выписки по счетам для защиты сбережений от мошенников

Мошенники зачастую представляются сотрудниками банков или государственных учреждений для того, чтобы получить персональные данные или сведения о счетах. Стоит помнить, что работники организаций никогда не будут убеждать клиента перевести деньги на другие счета. Об этом рассказал руководитель по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в интервью RT.

Специалист посоветовал постоянно отслеживать свои финансовые операции. Стоит регулярно запрашивать выписки по счетам и незамедлительно реагировать на любые подозрительные транзакции. Это поможет минимизировать финансовые потери.

Кроме того, не нужно разглашать данные банковских карт, пароли, ПИН-коды по телефону, в сообщения или на непроверенных сайтах, резюмировал Блисс.

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