ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

Предложения от антиколлекторов и фальшивые сервисы по ускоренному банкротству входят в число самых распространенных схем мошенничества со списанием долгов. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

В финансовой организации отметили, что мошенники могут звонить людям от имени банков и государственных органов и убеждать, что существуют специальные программы для полного списания долгов.

Жертвам для участия в программах необходимо заплатить комиссию, зачастую до трети суммы самого кредита, а также предоставить персональные данные. Благодаря этому мошенники не только получают средства клиентов, но и оформляют на имя жертв новые кредиты.

Вторая популярная схема — работа антиколлекторов. Недобросовестные компании звонят должникам и обещают признать кредитные договоры недействительными или «законно списать долги». В качестве аргумента аферисты используют несуществующие подпункты и лазейки в законодательстве, о которых не знает неподготовленный человек.

Такие компании за свою работу просят крупную предоплату, после чего жертва получает фиктивные документы и с ней просто обрывают связь. В итоге человек усугубляет отношения с банками и увеличивает свою просрочку.

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