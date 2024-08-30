Жителей Подмосковья предостерегли о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

Жителей Подмосковье предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма, чтобы незаконно получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах» жертвы.

Как рассказали в главном управлении региональной безопасности, жертвы мошенничества получают письма, в которых говорится об успешном входе в учетную запись на «Госуслугах», указывая устройство и регион. Далее говорится о том, что вход был выполнен из «нетипичного места», и предлагается позвонить по указанному номеру для разъяснения ситуации.

Мошенники убеждают жертву о незаконном входе в аккаунт, а затем просят назвать код из СМС. После этого они получают доступ к учетной записи.

«Будьте бдительны и проверяйте источники информации! Не передавайте свои данные посторонним и обязательно предупредите родных и близких о таких схемах мошенничества. Безопасность ваших личных данных зависит только от вас!» — отметили в ведомстве.

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