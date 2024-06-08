Храм апостолов Петра и Павла получил повреждения в Белгороде из-за атаки ВСУ

Утром 8 июня украинские беспилотники атаковали поселок Прохоровка, находящийся в Прохоровском районе. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Первый беспилотник, рассказал Гладков, атаковал частный жилой дом. Из-за его падения и детонации постройку частично разрушило. В ходе этого получили повреждения хозпостройка, забор и автомобиль.

«Второй беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным жилым домовладением — выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка», — написал губернатор.