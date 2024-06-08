Храм апостолов Петра и Павла получил повреждения в Белгороде из-за атаки ВСУ

Утром 8 июня украинские беспилотники атаковали поселок Прохоровка, находящийся в Прохоровском районе. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Первый беспилотник, рассказал Гладков, атаковал частный жилой дом. Из-за его падения и детонации постройку частично разрушило. В ходе этого получили повреждения хозпостройка, забор и автомобиль.
«Второй беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным жилым домовладением — выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка», — написал губернатор.
Третий украинский беспилотник, отметил Гладков, атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Здание получило повреждения, указал он.
Всего через несколько часов после разрешения США атаковать жилые кварталы России бойцы ВСУ атаковали Белгород американскими HIMARS. Страна будет отвечать на такие действия Запада крайне жестко, заверил 360.ru политолог Евгений Михайлов.