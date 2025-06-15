ВСУ атаковали Брянскую область

Вооруженные силы Украины атаковали село Подлесные Новоселки в Брянской области с помощью FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена ВСУ по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района», — написал он.

По его словам, один из дронов целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в результате чего пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и призвал жителей региона сохранять бдительность и быть осторожными.

БПЛА также пытались атаковать предприятие в Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, обошлось без пострадавших.