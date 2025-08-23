Первая леди Турции призвала Меланию Трамп проявить сострадание к детям Газы

Первая леди Турции Эмине Эрдоган обратилась с открытым письмом к супруге президента США Мелании Трамп. Она призвала ее обратить внимание на детей Газы, сообщило издание Anadolu Ajansı .

В письме Эмине Эрдоган тепло поблагодарила Меланию Трамп. Она вспомнила их душевную беседу и радушный прием в Белом доме шесть лет назад.

Первая леди Турции отметила, что письмо Мелони Трамп президенту России Владимиру Путину свидетельствует о ее внимании к текущим мировым событиям.

«Как вы отметили в своем письме, право детей расти в любящей и безопасной атмосфере является всеобщим и неоспоримым. И это право не является привилегией какой-либо географии, расы, этнической принадлежности, религиозной группы или идеологии», — обратилась она к Мелании.

Первая леди Турции обратила внимание на то, что Газа превратилась в место невиданной жестокости и одного из самых страшных геноцидов нашего времени.

«В Газе, где каждые 45 минут гибнет ребенок, Детский фонд ООН сравнивает надземное пространство для детей с „адом“, а под землей — с „детским кладбищем“. Могли ли вы себе представить, что термин „неизвестный солдат“, используемый в войнах для обозначения неопознанных военных, когда-нибудь будет применим к детям?» — задала вопрос супруга президента.

По ее словам, фраза «неопознанный младенец» написана на саванах тысяч осиротевших детей Газы, чьи имена даже не удается установить. Она добавила, что дети, глубоко травмированные войной, разучились смеяться и кричат в микрофоны о своем желании умереть. Их юные сердца полны изнеможения от событий, с которыми они не могут справиться. Волосы сирот и маленьких детей в Газе поседели от боли и страха, который им пришлось пережить.

Ранее ООН впервые объявила о катастрофическом голоде в секторе Газа. Взрослые и дети, борющиеся за жизнь в условиях блокады, истощены. Каждый день число людей на грани выживания увеличивается.