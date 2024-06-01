Всплеск активности мошенников заметили на маркетплейсах

Специалисты заметили повышение активности мошенников на маркетплейсах. Об этом заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что летом, как и в предпраздничные и знаковые периоды, становится много мошенников на подобных площадках.

«Недавно мы стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах. Покупатель оформляет товар. Продавец пишет ему, что, к сожалению, на этой площадке товар закончился и требуется отмена покупки, а вот на другой площадке еще остался запас», — заявила Храпунова.

По ее словам, потом аферист отправляет жертве ссылку, по которой человек якобы может купить нужную вещь — на другом маркетплейсе и за более выгодную стоимость. Далее возможны два варианта. Ссылка может быть фишинговой — украдет платежные или личные данные, или фальшивой — при оплате средства приходят на счет мошенников.

Ранее пенсионерка из Москвы решила подшутить над мошенниками. Они предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Для этого следовало встретиться с «курьером». Женщина сняла из банка 250 тысяч, однако мошенникам их не отдала.