На шаг впереди. Пенсионерка из Москвы подшутила над мошенниками

«Сапа»: пенсионерка из Москвы согласилась отдать мошенникам деньги и обманула их

Фото: Freepik

Пенсионерка из Москвы необычно подшутила над мошенниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа».

Женщине позвонили аферисты и представились сотрудниками ФСБ. Они объяснили, что кто-то пытается снять деньги с ее счета, поэтому сбережения нужно перевести на другой, якобы безопасный и надежный. Москвичка действительно забрала из банка 250 тысяч рублей, но почувствовала неладное и обратилась в полицию.

Правоохранители призвали ее никому не передавать деньги, а от запланированной встречи с «надежным человеком» отказаться.

В итоге пенсионерка придумала свой способ, как наказать злоумышленников. Она пришла на встречу с «курьером», но предварительно положила в конверт нарезанную бумагу вместо денег.

Ранее директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский посоветовал делать скриншоты переписки с мошенниками. По его словам, аферисты придумали более изощренные методы преступных схем. Теперь для введения жертвы в заблуждение используют искусственный интеллект.

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