«Всецело поддерживаю». Милонов назвал монастыринг хорошим увлечением

Набирающее популярность среди молодежи увлечение монастырями следует поддерживать. Про так называемый «монастыринг» можно делать интересные передачи, заявил 360.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал новость о том, что молодые люди стали у ходить на три-четыре недели в монастыри, заменяя таким образом походы к психологу.

«Очень хорошо, правильное увлечение. Я всецело поддерживаю <…> Просто надо об этом говорить. Можно было бы даже сделать какую-нибудь передачу хорошую, шоу, как это там происходит», — отметил депутат.

Парламентарий назвал опыт в монастыре интересным, даже если человек в дальнейшем не будет связывать себя с церковной жизнью.

«Поскольку мы все живем в обществе, где мы хотим себе какие-то экстра-бонусы, экстра-удовольствия. А попробовать пройти некий путь аскезы, путь воздержания от удовольствий и обращение к душе и богу — это хорошая штука», — заключил он.

Ранее для школьников из Дмитрова провели паломническую поездку по православным местам. Учащиеся посетили святую обитель Спасо-Влахернского женского монастыря.