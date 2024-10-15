Экскурсию по православным местам поселка Деденево провели для школьников из Дмитрова

Паломническую поездку совершили воспитанники воскресной школы при Сретенском храме. Они побывали в святой обители Спасо-Влахернского женского монастыря, прошли крестным ходом и узнали интересные факты о создании храма.

Для ребят из Дмитрова провели экскурсию по монастырю. Им рассказали об истории и святынях обители. Затем дети совместно с монахинями вознесли молитву и приложились к мощам святых.

Гостей удивили также исполнением на греческом языке песнопений и сладкими подарками. Кроме того, ребята поучаствовали в крестном ходе с иконами Новомучеников до часовни, расположенной на берегу канала имени Москвы.

Также воспитанники воскресной школы посетили Спасский собор, храм святого великомученика Димитрия Солунского и часовню Новомучеников и Исповедников Российских. В финале поездки ребята прогулялись по берегу канала имени Москвы и устроили пикник на природе.

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