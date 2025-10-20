Всесезонные детские лагеря могут появиться в России

Володин заявил о необходимости организовать всесезонные детские лагеря в России

В России существует необходимость организации всесезонных детских лагерей с привязкой к школьным каникулам. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, основная проблема — в отсутствии отопления и соответствующей инфраструктуры в детских лагерях, хотя больше времени дети проводят в помещениях.

«На основании мнения учителей, родителей и экспертов необходимо заниматься вопросом. Решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам», — написал Володин.

Глава нижней палаты парламента отметил, что всесезонные лагеря помогут родителям уделить больше внимания собственным делам, а ребенок останется под присмотром на природе.

«Исходя из запроса на детский отдых, правильно организовывать его в круглогодичном формате», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили закрепить законом стандарты качества отдыха детей.