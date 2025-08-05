Стандарты качества отдыха детей в России снова предложили закрепить законом

Представители фракции ЛДПР выступили с инициативой разработать и утвердить нормативный акт, который будет регулировать требования к качеству и безопасности детского отдыха. В документе также предлагается предусмотреть меры поддержки для родителей и детей, а также льготы для детских лагерей в сфере налогообложения, аренды и тарифов. Депутат Госдумы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с 360.ru отметила, что это поручение было дано год назад, но правительство его не исполнило.

«Леонид Слуцкий, по сути дела, еще раз напомнил о том, что ГД провела правительственный час и направила рекомендации в правительство. В частности, первая рекомендация состоит как раз в том, чтобы правительство разработало и внесло в Государственную Думу федеральный закон об организации отдыха и оздоровления детей в России, где предполагались бы единые стандарты отдыха, было закреплено право каждого ребенка на оздоровительный отдых и четко прописаны полномочия органов власти», — пояснила она.

Это задание было дано год назад, но кабмин его не выполнил, отметила Останина. По ее словам, впервые в истории Государственной думы прошел контрольный, еще один правительственный час. На нем Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах выполнения поручения.

«Мы обяжем правительство внести проект федерального закона, но, к сожалению, фракция ЛДПР не принимает участие в его разработке. Работает наш комитет совместно с министерством просвещения, которое координирует проблему, тему отдыха и оздоровления детей», — подчеркнула Останина.

Ранее в ГД предложили выдавать детям оздоровительные сертификаты на 20 тысяч рублей. Им можно будет оплатить путевку в санаторий или потратить на оплату проезда ребенка на отдых и обратно.