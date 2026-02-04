Всероссийскую перепись воробьев проведут с 7 по 15 февраля

С 7 по 15 февраля в России пройдет перепись воробьев. Об этом РИА «Новости» сообщила член Союза охраны птиц и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

«Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа», — напомнила она.

В феврале птиц удобно считать на кустах — в этот период они громко чирикают и пока не приступили к размножению. В переписи участвуют домовой и полевой воробьи.

Во многих странах домовой воробей резко сократил численность. Специалисты пока не готовы оценить этот показатель в России — необходимы результаты исследований за 10-15 лет. Птицам не обойтись без человеческой любви, заботы и сочувствия, подчеркнула Мостовая.

Основной рацион воробьев — просо или пшено, нежареные несоленые семена подсолнечника и сало. Последнее актуально в сильные морозы.

Ранее жителей Подмосковья пригласили на акцию по подсчету воробьев. Участниками также станут профессиональные орнитологи, бердвотчеры и любители природы.