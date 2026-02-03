Жителей Подмосковья пригласили на экоакцию по подсчету воробьев

С 7 по 15 февраля в Московской области состоится очередной этап Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах», организованной Союзом охраны птиц России. В акции примут участие профессиональные орнитологи, бердвотчеры и любители природы.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Подобные переписи важны для оценки экологического состояния ареала птиц. Численность воробьев в последние годы сокращается».

Для участия в акции можно получить верифицированные волонтерские часы. Для этого необходимо в личных данных на сайте переписи [https://vorobey.nbud.ru/personal-data](https://vorobey.nbud.ru/personal-data) указать свой ID-номер на портале [Добро.рф](https://dobro.ru/) и присоединиться к акции. Заявки принимаются до 6 февраля.